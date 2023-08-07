Де найменші пенсії по Україні

На початку липня середня пенсія по Україні становила 5 311 гривні (145 доларів). Проте близько 30% пенсіонерів отримують 3 тисяч гривень, тоді як прожитковий мінімум складає 2 589 гривень.

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Зауважте! Попри війну у Рівненській та Житомирській областях збільшилися виплати на 69% та 49%.

Загалом по країні, від початку повномасштабної війни, середня пенсія збільшилася на 21,5%. Наприклад у наступних областях середня пенсія перевищує загальний показник:

Дніпропетровській;

Донецькій;

Житомирський;

Запорізькій;

Київський;

Луганській;

Рівненській.

Найменші ж виплати отримують українці з Тернопільської області – 4 023 гривень, а найбільші зі столиці – 7 190.

Скільки пенсіонерів в Україні

За ІІ квартал 2023 року кількість українських пенсіонерів знизилася на 140 000 осіб, тоді як з початку вторгнення – на 288 000 осіб. Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%.

Нагадаємо! Ймовірно такий спад пов'язаний з оновленими у звіті ПФУ даними про пенсіонерів у Херсонській, Донецькій, Луганській та Запорізькій областях.

Нині найбільше таких осіб проживає: