Де найменші пенсії по Україні

На початку липня середня пенсія по Україні становила 5 311 гривні (145 доларів). Проте близько 30% пенсіонерів отримують 3 тисяч гривень, тоді як прожитковий мінімум складає 2 589 гривень.

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Загалом по країні, від початку повномасштабної війни, середня пенсія збільшилася на 21,5%. Наприклад у наступних областях середня пенсія перевищує загальний показник:

  • Дніпропетровській;
  • Донецькій;
  • Житомирський;
  • Запорізькій;
  • Київський;
  • Луганській;
  • Рівненській.

Найменші ж виплати отримують українці з Тернопільської області – 4 023 гривень, а найбільші зі столиці – 7 190.

Скільки пенсіонерів в Україні

За ІІ квартал 2023 року кількість українських пенсіонерів знизилася на 140 000 осіб, тоді як з початку вторгнення – на 288 000 осіб. Щорічно кількість пенсіонерів в Україні скорочується в середньому на 2%.

Нині найбільше таких осіб проживає:

  • на Дніпропетровщині – 886 000 осіб;
  • Харківщині – 725 000 осіб;
  • у Києві – 750 000 осіб.