Где самые маленькие пенсии по Украине

В начале июля средняя пенсия по Украине составила 5 311 гривны (145 долларов). Однако около 30% пенсионеров получают 3 тысячи гривен, тогда как прожиточный минимум составляет 2 589 гривен.

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Заметьте! Несмотря на войну в Ровенской и Житомирской областях, увеличились выплаты на 69% и 49%.

В целом по стране с начала полномасштабной войны средняя пенсия увеличилась на 21,5%. Например, в следующих областях средняя пенсия превышает общий показатель:

Днепропетровской;

Донецкий;

Житомирский;

Запорожский;

Киевский;

Луганской;

Ровенской.

Самые маленькие выплаты получают украинцы из Тернопольской области – 4 023 гривен, а самые большие из столицы – 7 190.

Сколько пенсионеров в Украине

За ІІ квартал 2023 года количество украинских пенсионеров снизилось на 140 000 человек, тогда как с начала вторжения – на 288 000 человек. Ежегодно количество пенсионеров в Украине сокращается в среднем на 2%.

Напомним! Вероятно, такой спад связан с обновленными в отчете ПФУ данными о пенсионерах в Херсонской, Донецкой, Луганской и Запорожской областях.

В настоящее время больше всего таких лиц проживает: