Какая зарплата нужна для большой пенсии
Чтобы получать пенсию свыше 10 тысяч гривен, нужно на протяжении всего трудового стажа иметь зарплату в 2,2 раза выше средней по стране. В ПФУ объяснили, что это примерно 40 тысяч гривен в месяц.
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Однако есть люди, которые получают спецпенсии, то есть 80% от своего прежнего заработка, что в 3 раза больше обычного. Ее получают лица, работавшие:
- народными депутатами;
- госслужащими;
- силовиками высокого ранга;
- ученым.
Кто в августе получит увеличенные выплаты
Еще в июле произошла индексация пенсий для людей, вышедших на отдых по специальным законам. Их выплаты выросли на сумму от 100 до 1500 гривен.
Ориентировочно сумма доплат такова:
- ученые – 422 гривны;
- государственные служащие – 1046 гривен;
- работники местного самоуправления – 634 гривны;
- народные депутаты – 1450 гривен.
Однако увеличенные выплаты, за июль, они получат только в августе, как всегда.