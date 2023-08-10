Що буде з накопичувальними пенсіями
Оксана Жолнович розповіла, що солідарна пенсія має покривати певний відсоток аби людина на пенсії жила на тому рівні, до якого вона звикла. Наприклад, якщо людина пропрацювала 30 – 35 років, то 40% середнього заробітку мають становити її виплати.
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Ми зараз пропрацьовуємо навіть більший відсоток, щоб солідарна і накопичувальна частини перевищували 40% заробітку. Це складні обрахунки, бо на 11 мільйонів пенсіонерів в Україні приблизно 13 мільйонів людей, котрі сплачують соціальні внески. Тож щоб пенсіонер отримував 6 – 7 чи 10 тисяч гривень, його "візаві", який працює, має сплатити трохи більше ніж 10 тисяч гривень соціального внеску. Мало хто в Україні сплачує такий великий ЄСВ. Тож необхідний ресурс треба шукати деінде, і ми зараз над цим працюємо.
Також вона додала, що існує питання соціальної справедливості, адже нинішня формула розрахунку дуже знижує реальну вартість заробітку.
Зараз працюємо над тим, щоб кожна людина мала чіткий алгоритм нарахування пенсії з огляду на відпрацьований стаж та сплачені внески. І щоб цей алгоритм був завжди прив'язаний до якихось базових величин,
– пояснила вона.
Міністерка виділила три основні мети на сьогодні:
- зробити все так, щоб не збільшувати навантаження на працівника та роботодавця (тому перший час частину витрат візьме на себе держава);
- спрощення процесу адміністрування;
- розробка надійних механізмів інвестування.
Жолнович додала, що до кінця 2023 року міністерство уже має вийти на конкретний результат.
Що буде з субсидіями на опалювальний сезон
Також Оксана Жолнович заявила, що йде активна підготовка до опалювального сезону, зокрема і у сфері субсидій.
Вони обов'язково будуть. Це наша пріоритетна допомога. Зараз повністю цифровізуємо цю послугу. З грудня таку допомогу можна буде оформити в "Дії" в один клік. Влітку відбулося підвищення цін на енергоресурси, тому ми розуміємо, що збільшиться кількість людей, які потребуватимуть такої послуги. І ми готуємося до цього,
– зауважила вона.