МВФ проти накопичувальної системи в Україні: усе не так однозначно
- МВФ не схвалює введення накопичувальної пенсійної системи в Україні, враховуючи досвід Польщі, Чехії та Угорщини.
- Світовий банк підтримує думку МВФ, рекомендуючи Україні почекати з впровадженням до стабільного зростання економіки.
В Україні планується введення накопичувальної системи. МВФ не схвалює це рішення. Зокрема, через досвід інших держав.
Чому накопичувальна система може бути неефективна?
Експерт Андрій Павловський у коментарі 24 Каналу зауважив, що Україна має врахувати досвід деяких західноєвропейських країн, де відбувалось впровадження другого рівня накопичувальної пенсії.
Йдеться про такі держави як Польща, Чехія та Угорщина. Попри те, що економічна ситуація там була набагато краща, результати впровадження накопичувальної системи виявились доволі негативними.
Уряду України перед тим, як запроваджувати накопичувальну систему в умовах війни та економічної кризи, треба вивчити негативний досвід країн Європи. Інакше є великий ризик, що ця система може перетворитись на одну велику фінансову піраміду.
МВФ вважає, що Україні рано впроваджувати накопичувальну пенсію. Адже, аби це нововведення призвело до позитивних результатів, потрібно, щоб у країні зростала економіка хоча б декілька років підряд.
Зверніть увагу! Світовий банк підтримує думку МВФ.
Коли в Україні впровадять накопичувальну пенсійну систему?
В Україні планується впровадження накопичувальної системи на початку 2026 року. Йдеться саме про можливе прийняття закону. А безпосередньо процес накопичення з'явиться уже після того, як система адаптується до нововведення.