Де проживає найбільша кількість пенсіонерів в Україні

Зараз в Україні живе понад 10 мільйонів пенсіонерів. Їхня кількість зросла у травні.

У якій області живе найбільше пенсіонерів

Абсолютним рекордсменом серед усіх областей стала Дніпропетровська. Там проживає орієнтовано 870,4 тисячі пенсіонерів.

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У столиці живе трохи менше – 731,1 особи. Закриває трійку лідерів Харківська область – 694,1 тисячі пенсіонерів.

Загальна кількість осіб, що офіційно вийшли на пенсію, станом на 1 травня становить 10,159 мільйона громадян. Це на 4 тисячі більше людей, ніж у квітні.

Як пенсіонери отримують свої виплати

З січня по квітень 2024 року кількість пенсіонерів скоротилась на 362 тисячі осіб.

На банківські рахунки свої пенсійні виплати отримують 8,082 мільйони осіб. Залишаються популярними і послуги Укрпошти, ними користуються 2,077 мільйонів пенсіонерів.

Які банки для отримання пенсії українці обирають найчастіше:

у Приватбанку отримують кошти 58,7% пенсіонерів тобто 4 744 мільйони осіб;

Ощадбанк – 30,8% – 2 487,3 мільйона осіб;

Райффайзен Банк – 3,8% – 311,4 тисячі осіб.

Ще 539,6 тисячі осіб отримують кошти у інших фінансових установах. Їхня частка складає 6,7% від загальної кількості.