Нові правила встановлення стажу: чому вам можуть не нарахувати пенсію

В Україні діє система електронних трудових книжок. Вам потрібно встигнути перенести туди дані з паперового носія, інакше нарахування пенсії не буде.

Чому потрібно перенести дані з паперової трудової книжки

10 червня 2021 року уряд запровадив електронні трудові книжки, замість паперових носіїв. Відцифрувати дані потрібно встигнути протягом наступних 5 років після того, як почав діяти закон.

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Такі інновації мають забезпечити легкість нарахування страхового стажу та підрахунку можливого розміру пенсії. У базі ви зможете у будь-який момент перевірити інформацію.

Роботодавці також зобов'язуються вносити у електронну систему будь-які зміни відносно трудової діяльності своїх найманих працівників: прийняття на роботу, звільнення, строкова військова служба чи інші.

Зауважте! Лише після перевірки ПФУ та внесення змін у Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування, електронна трудова книжка вважається дійсною. Паперовий носій можна ввести паралельно, за бажанням, або зберігати без редагування. Як внести зміни у електронну трудову книгу Лише після перевірки ПФУ та внесення змін у Реєстр застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного страхування, електронна трудова книжка вважається дійсною. Паперовий носій можна ввести паралельно, за бажанням, або зберігати без редагування. Для того аби переглянути інформацію чи внести будь-які зміни вам потрібно зайти в свій особистий кабінет ПФУ. Щоб додати відомості про страховий стаж, зберіть скани кольорових копій всіх сторінок паперової трудової книжки.

У електронну трудову книгу вноситься інформація з 2004 року, відповідно до Закону України від 09.07.2003 №1058-IV "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", який вніс інформацію про страховий стаж. До 2004 року він вважається виключно трудовим.

Зміни можуть вносити як роботодавці, так і громадяни самостійно.

Для нарахування коректного страхового стажу потрібно також додати документи про наявність дітей, військову службу чи пільгові нарахування.