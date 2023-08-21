Почему нужно перенести данные из бумажной трудовой книжки
10 июня 2021 года правительство ввело электронные трудовые книжки вместо бумажных носителей. Отцифровать данные следует успеть в течение следующих 5 лет после того, как начал действовать закон.
Читайте также Пенсия по выслуге лет: кто сможет выйти на заслуженный отдых раньше
Такие инновации должны обеспечить легкость начисления страхового стажа и подсчет возможного размера пенсии. В базе вы можете в любой момент проверить информацию.
Работодатели также обязуются вносить в электронную систему любые изменения в отношении трудовой деятельности своих наемных работников: принятие на работу, увольнение, срочная военная служба или другие.
Как внести изменения в электронную трудовую книгу
Для того чтобы просмотреть информацию или внести какие-либо изменения, вам нужно зайти в свой личный кабинет ПФУ.
Для добавления сведений о страховом стаже соберите сканы цветных копий всех страниц бумажной трудовой книжки.
Изменения могут вносить как работодатели, так и граждане самостоятельно.
Для начисления корректного страхового стажа нужно также добавить документы о наличии детей, военной службе или льготных начислениях.