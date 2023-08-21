Почему нужно перенести данные из бумажной трудовой книжки

10 июня 2021 года правительство ввело электронные трудовые книжки вместо бумажных носителей. Отцифровать данные следует успеть в течение следующих 5 лет после того, как начал действовать закон.

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Такие инновации должны обеспечить легкость начисления страхового стажа и подсчет возможного размера пенсии. В базе вы можете в любой момент проверить информацию.

Работодатели также обязуются вносить в электронную систему любые изменения в отношении трудовой деятельности своих наемных работников: принятие на работу, увольнение, срочная военная служба или другие.

Заметьте! Только после проверки ПФУ и внесения изменений в Реестр застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного страхования электронная трудовая книжка считается действительной. Бумажный носитель можно ввести параллельно, по желанию или хранить без редактирования. Как внести изменения в электронную трудовую книгу Для того чтобы просмотреть информацию или внести какие-либо изменения, вам нужно зайти в свой личный кабинет ПФУ. Для добавления сведений о страховом стаже соберите сканы цветных копий всех страниц бумажной трудовой книжки.

Обратите внимание! В электронную трудовую книгу вносится информация с 2004 года, в соответствии с Законом Украины от 09.07.2003 №1058-IV "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", который внес информацию о страховом стаже. До 2004 г. он считается исключительно трудовым.

Изменения могут вносить как работодатели, так и граждане самостоятельно.

Для начисления корректного страхового стажа нужно также добавить документы о наличии детей, военной службе или льготных начислениях.