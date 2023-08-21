Чому потрібно перенести дані з паперової трудової книжки

10 червня 2021 року уряд запровадив електронні трудові книжки, замість паперових носіїв. Відцифрувати дані потрібно встигнути протягом наступних 5 років після того, як почав діяти закон.

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Такі інновації мають забезпечити легкість нарахування страхового стажу та підрахунку можливого розміру пенсії. У базі ви зможете у будь-який момент перевірити інформацію.

Роботодавці також зобов'язуються вносити у електронну систему будь-які зміни відносно трудової діяльності своїх найманих працівників: прийняття на роботу, звільнення, строкова військова служба чи інші.

Як внести зміни у електронну трудову книгу

Для того аби переглянути інформацію чи внести будь-які зміни вам потрібно зайти в свій особистий кабінет ПФУ.

Щоб додати відомості про страховий стаж, зберіть скани кольорових копій всіх сторінок паперової трудової книжки.

Зміни можуть вносити як роботодавці, так і громадяни самостійно.

Для нарахування коректного страхового стажу потрібно також додати документи про наявність дітей, військову службу чи пільгові нарахування.