Кто сможет выйти на пенсию раньше
Государство ввело возможность выйти на пенсию для работников, особо опасных для здоровья сфер. То есть, если ваша специализация входит в определенные профессии, вы можете пойти на заслуженный отдых раньше.
Читайте также У некоторых украинцев не будет пенсии: правительство объяснило кому отменят выплаты
Выход на пенсию также зависит от количества вашего страхового стажа. У кого есть возможность выйти на заслуженный отдых раньше, несмотря на возраст:
- артисты, при наличии страхового стажа от 25 до 35 лет;
- спортсмены, имеющие стаж не менее 25 лет и находящиеся в составе сборных команд Украины не менее 6 лет;
- работники образования со страховым стажем от 25 лет;
- рабочие сферы здравоохранения и социальной защиты с наличием страхового стажа от 25 лет;
- специалисты из сферы авиации и летно-испытательного состава со страховым стажем у мужчин от 25 лет до 26 лет 6 месяцев, женщин – от 20 лет до 21 года 6 месяцев;
После того как мужчины достигают от 50 до 55 лет, а женщины от 45 до 50 лет на пенсию могут выйти:
- бортпроводники;
- работники морского, речного флота;
- рабочие рыбной промышленности;
- работники лесозаготовительных и лесосплавных предприятий;
- механизаторы в портах;
- рабочие метрополитена и железнодорожного транспорта;
- диспетчеры воздушного движения;
- инженерно-технический состав гражданской авиации;
- граждане, работающие на геологоразведочных и полевых работах.
Досрочный выход на пенсию для военных
Такая пенсия за выслугу лет предоставляется военным, решившим уволиться со службы. При этом нужно, чтобы гражданин отвечал следующим критериям:
- не менее 25 лет выслуги;
- если военный достигает 45-летнего возраста, имея 25 лет страхового стажа из которых не менее 12 лет и 6 месяцев он провел на службе.
Рабочие этой сферы должны проработать в своей должности минимум 15 лет. И подходить под один из случаев:
- Иметь выслугу лет не менее 25 лет
- Наличие страхового стажа 35 лет у мужчин и 35 лет у женщин.