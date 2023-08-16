Почему украинцы больше не будут получать выплаты

На самом деле, украинцы могут не получать выплаты по многим причинам. Остро стоит вопрос именно на прифронтовых и оккупированных территориях. Там ведь не может действовать единый слаженный механизм получения пенсий.

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Какие еще могут быть причины отсутствия пенсий:

если пенсионер не снимал со счета денежные средства в течение последних 6 месяцев;

когда лицо со статусом переселенца не поставило метку о новом местонахождении;

гражданин долгое время находится за границей (уехал на ПМЖ);

в случае, если при регистрации допущена ошибка в фамилии получателя выплат;

если выплаты предоставлялись по фальшивым документам и проверка это не выявила.

Заметьте! Проверка касается не только пенсионеров, но и других получателей выплат. Если вы получаете социальную помощь незаконно, вам аннулируют доплаты.

Одной из самых распространенных афер среди украинцев есть статус "мать-одиночка". Если комиссия обнаружит, что на самом деле родители проживают вместе, помощь от государства прекратят.

Так же и с субсидиями. Если семья при оформлении помощи не указала дополнительный доход, льготы будут отменены.

Как узнать почему вы не получаете выплаты

Для того чтобы узнать почему вы не получаете выплаты, обратитесь за помощью в ближайший ПФУ.

Если вы вынуждены находиться за границей, то такая консультация возможна онлайн, или вам поможет уполномоченное лицо при представительстве Украины, в стране вашего пребывания.