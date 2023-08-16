Чому українці більше не отримуватимуть виплати

Насправді українці можуть не отримувати виплати з багатьох причин. Найгостріше стоїть питання саме на прифронтових та окупованих територіях. Адже там не може діяти єдиний злагоджений механізм отримання пенсій.

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Які ще можуть бути причини для відсутності пенсій:

якщо пенсіонер не знімав з рахунку кошти протягом останніх 6 місяців;

коли особа зі статусом переселенця не поставив мітку про нове місцеперебування;

громадянин довгий час перебуває за кордоном (виїхав на ПМЖ);

у випадку, якщо при реєстрації допущена помилка у прізвищі отримувача виплат;

якщо виплати надавалися за фальшивими документами і перевірка це виявила.

Зауважте! Перевірка стосується не тільки пенсіонерів, а і інших одержувачів виплат. Якщо ви отримуєте соціальну допомогу незаконно, вам анулюють доплати.

Однією з найпоширеніших афер серед українців є статус "мати-одиначка". Якщо комісія виявить, що насправді батьки проживають спільно, допомогу від держави припинять.

Так само і з субсидіями. Якщо родина під час оформлення допомоги не вказала додатковий дохід, пільги скасують.

Як дізнатися чому ви не отримуєте виплати

Для того аби дізнатися чому ви не отримуєте виплати, зверніться за допомогою до найближчого ПФУ.

Якщо ви вимушено перебуваєте за кордоном, то така консультація можлива онлайн, або ж вам допоможе уповноважена особа при представництві України, в країні вашого перебування.