Як вийти на пенсію у 60 років без потрібного стажу

У випадку, якщо у 60-річному віці людині не вистачає декількох місяці до необхідного стажу для отримання права на пенсію, вона може скористатися однією із порад:

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зачекати, коли виповниться більше років і тоді піти на пенсію;

допрацювати на офіційному місці роботи, отримати відсутній страховий стаж та піти на пенсію за віком зі стажем 30 років;

"докупити стаж" – тобто укласти договір на добровільну сплату внесків та протягом трьох місяців сплачувати страхові внески у сумі не менше 1 474 гривень на місяць.

Нагадаємо! Страховий стаж необхідний для виходу на пенсію у 60 років становить 30 років.

В Україні підвищать вимоги до страхового стажу

В Україні поступово ростуть вимоги до страхового стажу для виходу на пенсію у 60 та 63 роки. Таким чином уже у 2028 році, щоб піти на законний відпочинок, потрібно буде відпрацювати 35 років.

Як змінюватимуться вимоги до страхового стажу для 60 років:

у 2023 році – від 30 років стажу;

у 2024 році – від 31 року стажу;

у 2025 році – від 32 років стажу;

у 2026 році – від 33 років стажу;

у 2027 році – від 34 років стажу;

у 2028 році – від 35 років стажу.

Щоб вийти на пенсію у 63 роки, потрібен такий стаж:

у 2023 році – від 20 до 30 років стажу;

у 2024 році – від 21 до 31 року стажу;

у 2025 році – від 22 до 32 років стажу;

у 2026 році – від 23 до 33 років стажу;

у 2027 році – від 24 до 34 років стажу;

у 2028 році – від 25 до 35 років стажу.

Зверніть увагу! Для 65 років вимоги до стажу не змінюватимуться і становитимуть 15 років.