Хто отримає надбавку від ООН
У Кабміні заявили, що ООН наддадуть міжнародну допомогу деяким українцям. Йдеться про пенсіонерів, що на теперішній момент перебувають на прифронтових територіях.
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Додаткову допомогу можуть отримати пенсіонери, які:
- проживають на території, де ведуться або можуть вестися бойові дії;
- не отримували будь-які надбавки від міжнародних організацій з 1 березня 2023 року;
- мають розмір пенсії менше 3 тисяч гривень.
Як оформити допомогу
Для оформлення допомоги, вам необхідно заповнити заявку на офіційній платформі "єДопомога".
Щоб розрахувати розмір виплат, скористайтесь простою формулою – 3 000 мінус сума вашої пенсії. Саме таку доплату вам нарахують!
Які надбавки можуть отримати українські пенсіонери
Пенсіонери в Україні можуть отримати декілька надбавок до пенсії. Автоматично нараховується вікова:
- від 70 до 74 років включно – 300 гривень;
- від 75 до 79 років включно – 496 гривень;
- від 80 років – 570 гривень.
Ця доплата призначається одразу після того, як пенсіонер досягає певного віку.
Надбавка до пенсії 800 грн призначається у таких випадках:
- пенсіонерам від 80 років;
- особам, що проживають самостійно;
- громадянам, що потребують особливого догляду.
Для призначення цієї доплати, вам необхідно звернутися у ПФУ.