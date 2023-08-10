Хто отримає виплати до Дня Незалежності у 2023 році

Близько 1 мільярда гривень уряд виділив на надбавки для деяких українців до Дня Незалежності. Згідно із постановою Кабміну, люди, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною отримають виплати від 450 до 3 100 гривень.

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Розмір грошової допомоги для визначених категорій:

особи що мають особливі заслуги перед Батьківщиною

Мова йде про громадян відзначених державою за свою діяльність. Сума виплат для цієї категорії населення – 3 100 гривень.

особи з інвалідністю

Якщо людина отримала інвалідність внаслідок війни або була малолітнім ув'язненим концтабору, гетто чи інших місць примусового утримання (тобто на момент поневолення не досягла 14 років). вона отримує виплати відповідно до визначеної групи

I група – 3 100 гривень;

II група – 2 900 гривень;

III група – 2 700 гривень.

Зауважте! Група визначається відповідно до шкоди життю та здоров'ю, яку отримав постраждалий.

учасники війни, колишні в'язні концентраційних таборів

До цієї категорії входять і ті громадяни, яких насильно вивезли на примусові роботи, діти підпільників, партизанів, учасники тилових рухів. Вони отримають – 450 гривень.

громадяни, що брали участь у бойових діях, Революції Гідності та неповнолітнім в'язням концтаборів

Зверніть увагу! У цьому випадку неповнолітніми вважаються особи до 18 років, що перебували у концентраційних таборах, гетто або будь-яких інших місцях ув'язнення з батьками, чи самостійно.

До цього числа входять і ті діти, що народилися під час ув'язнення. Ці громадяни отримають виплати у сумі – 1 000 гривень.

члени сімей загиблих захисників та захисниць України, а також ветеранів війни

Також ці виплати отримають дружини чи чоловіки:

осіб з інвалідністю, що загинули через війну;

жертв нацистських переслідувань;

учасників бойових дій.

Ці виплати відбуваються за умови, що вдівець або вдова не вступили у шлюб після смерті постраждалого. Розмір надбавки складає – 650 гривень.