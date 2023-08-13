Кто получит надбавку от ООН
В Кабмине заявили, что ООН предоставит международную помощь некоторым украинцам. Речь идет о пенсионерах, которые сейчас находятся на прифронтовых территориях.
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Дополнительную помощь могут получить пенсионеры, которые:
- проживают на территории, где ведутся или могут вестись боевые действия;
- не получали какие-либо надбавки от международных организаций с 1 марта 2023 года;
- имеют размер пенсии менее 3 тысяч гривен.
Как оформить помощь
Для оформления помощи вам необходимо заполнить заявку на официальной платформе "Помощь".
Чтобы рассчитать размер выплат, воспользуйтесь простой формулой – 3000 минус сумма вашей пенсии. Именно такую доплату вам начислят!
Какие надбавки могут получить украинские пенсионеры
Пенсионеры в Украине могут получить несколько прибавок к пенсии. Автоматически начисляется возрастная:
- от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 496 гривен;
- от 80 лет – 570 гривен.
Эта доплата назначается сразу после того, как пенсионер достигает определенного возраста.
Прибавка к пенсии 800 грн назначается в следующих случаях:
- пенсионерам от 80 лет;
- лицам, проживающим самостоятельно;
- гражданам, нуждающимся в особом уходе.
Для назначения этой доплаты вам необходимо обратиться в ПФУ.