Історичний удар по Росії: ЄС запровадив найбільший пакет санкцій проти ВПК

Економіка країни-агресорки зазнає чергового нищівного удару від міжнародних партнерів. Цього разу обмеження б'ють у самісіньке серце ворожої військової машини, перекриваючи кисень ключовим виробництвам.

По кому вдарять нові обмеження ЄС

Європейський Союз 12 жовтня офіційно затвердив наймасштабніший санкційний пакет проти Росії з початку повномасштабної війни. Під жорсткий удар потрапили близько 1600 фізичних та юридичних осіб, які безпосередньо живлять російський військово-промисловий комплекс, про що повідомляє Офіс Президента.

Йдеться про блокування активів та заборону на співпрацю для 826 компаній та 743 керівників. Це підприємства, що виготовляють балістичні ракети, електроніку, засоби зв'язку та радіонавігації для окупаційної армії.

Як це вплине на хід війни та ресурси ворога

Послідовне посилення тиску має на меті зробити виробництво зброї для Росії критично дорогим та повільним. "Ми значно ускладнюємо для Росії виробництво зброї, яку вона використовує для вбивства українців", – наголосила Верховна представниця ЄС із закордонних справ Кая Каллас.

Зверніть увагу! Окрім оборонки, європейські чиновники покарали 77 осіб, причетних до організації незаконних "виборів" до Держдуми Росії на тимчасово окупованих українських територіях. Важливо, що ці кроки повністю синхронізовані з українськими санкційними списками, що унеможливлює маневри для агресора.

Нагадаємо, що напередодні Україна також завдала потужного юридичного удару по ворогу. Президент Володимир Зеленський ввів у дію санкції проти 70 ключових інженерів та керівників заводів, які збирають ракети "Іскандер" та "Циркон".

Тоді ж під українські обмеження потрапила тіньова банківська мережа A7 та низка криптобірж, через які росіяни намагалися обходити глобальні фінансові бар'єри. Синхронізація цих списків з ЄС та США означає, що сховатися від фінансової ізоляції окупантам стає дедалі важче.