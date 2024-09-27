Офіційне євро знову нижче 46 гривень

27 вересня 2024, 17:15
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Автор: Валерія Городинська

Євро та долар втратили ціну за добу. Втім офіційний курс європейської валюти подешевшав найсуттєвіше – вартість впала на понад 20 копійок.

Офіційний курс 27 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,20 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,95 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 24 копійки.

Станом на 30 вересня курс НБУ буде такий:

  • долар – 41,16 гривні, 
  • євро – 45,95 гривні.

 

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

  • У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,53 гривні.
  • На чорному ринку: купівля – 41,39 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
  • В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,59 гривні.

По скільки буде долар у жовтні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в жовтні ситуація на валютному ринку стане кульмінацією всього року. Саме на кінець жовтня будуть сформовані курсові "орієнтири" на листопад та грудень.

 

Тарас Лєсовий

Начальник департаменту казначейства Глобус Банку

Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень жовтень курс може зрости в середньому на 1%.