Офіційне євро знову нижче 46 гривень

Євро та долар втратили ціну за добу. Втім офіційний курс європейської валюти подешевшав найсуттєвіше – вартість впала на понад 20 копійок.

Офіційний курс 27 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,20 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.

Читайте також За яких умов Захід готовий розморозити російські активи

Час – це гроші. Тому не витрачайте його в очікуванні та поповнюйте свій баланс за лічені хвилини з WhiteBIT. Криптобіржа подбала, щоб процедура переказу була швидкою та безпечною, а платежі можна було комфортно зробити не лише в межах України, але й з будь-якої точки світу. Оцініть й ви цю опцію у декілька клаців.

Офіційний курс євро натомість становить 45,95 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 24 копійки.

Станом на 30 вересня курс НБУ буде такий:

долар – 41,16 гривні,

євро – 45,95 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 27 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,53 гривні .

купівля – а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,39 гривні , а продаж – 41,50 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,59 гривні.

По скільки буде долар у жовтні

Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в жовтні ситуація на валютному ринку стане кульмінацією всього року. Саме на кінець жовтня будуть сформовані курсові "орієнтири" на листопад та грудень.