Офіційне євро знову нижче 46 гривень
Євро та долар втратили ціну за добу. Втім офіційний курс європейської валюти подешевшав найсуттєвіше – вартість впала на понад 20 копійок.
Офіційний курс 27 вересня
За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,20 гривні. Тобто ціна валюти впала на 6 копійок.
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Офіційний курс євро натомість становить 45,95 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 24 копійки.
Станом на 30 вересня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,16 гривні,
- євро – 45,95 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 27 вересня курс долара на готівковому ринку становив:
- У банках: купівля – 41,05 гривні, а продаж – 41,53 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 41,39 гривні, а продаж – 41,50 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні, а продаж – 41,59 гривні.
По скільки буде долар у жовтні
Для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий розповів, що в жовтні ситуація на валютному ринку стане кульмінацією всього року. Саме на кінець жовтня будуть сформовані курсові "орієнтири" на листопад та грудень.
Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень жовтень курс може зрости в середньому на 1%.