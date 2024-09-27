Официальный курс 27 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,20 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,95 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 24 копейки.

По состоянию на 30 сентября курс НБУ будет такой:

доллар – 41,16 гривны,

евро – 45,95 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 27 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,53 гривны .

покупка – а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,39 гривны , а продажа – 41,50 гривны.

покупка – , а продажа – В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,59 гривны.

По сколько будет доллар в октябре

Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре ситуация на валютном рынке станет кульминацией всего года. Именно на конец октября будут сформированы курсовые "ориентиры" на ноябрь и декабрь.