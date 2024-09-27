Официальный курс 27 сентября
По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,20 гривны. То есть цена валюты упала на 6 копеек.
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Официальный курс евро взамен составляет 45,95 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 24 копейки.
По состоянию на 30 сентября курс НБУ будет такой:
- доллар – 41,16 гривны,
- евро – 45,95 гривны.
Курс доллара на наличном рынке
По состоянию на утро 27 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:
- В банках: покупка – 41,05 гривны, а продажа – 41,53 гривны.
- На черном рынке: покупка – 41,39 гривны, а продажа – 41,50 гривны.
- В обменниках: покупка – на уровне 41,20 гривны, а продажа – 41,59 гривны.
По сколько будет доллар в октябре
Для 24 Канала банкир Тарас Лесовой рассказал, что в октябре ситуация на валютном рынке станет кульминацией всего года. Именно на конец октября будут сформированы курсовые "ориентиры" на ноябрь и декабрь.
Мы склонны считать, что курсовой рост будет минимальным: на конец месяца коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар, а общий курсовой рост по итогам октября вряд ли превысит 0,3 – 0,4%. А суммарно за сентябрь октябрь курс может вырасти в среднем на 1%.