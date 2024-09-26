Что значит для Украины эта декларация

Эта декларация утверждает, что партнеры не только помогут Украине сейчас, а и будут способствовать послевоенному восстановлению страны. В частности, в этом документе объясняется, как будет происходить использование замороженных российских активов, сообщает Офис Президента.

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Мы подтверждаем, что, согласно всем применимым законам и нашими соответствующими правовыми системами, суверенные активы России в наших юрисдикциях будут оставаться обездвиженными до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессию и не заплатит за вред, который она причинила Украине,

– говорится в декларации.

При этом, в этой же декларации указаны и обязательства Украины. Украинское государство должно провести такие реформы:

экономическую;

правоохранительной системы;

антикоррупционную;

судебную.

Мы опровергаем любые ложные представления о том, что время играет на стороне России или что Россия может победить, вызвав экономический крах Украины. Агрессивная война России нанесла огромный ущерб украинским городам и инфраструктуре. Сегодня мы подтверждаем ряд обязательств по преодолению ее последствий,

– сообщается в документе.

Партнеры Украины обязуются: