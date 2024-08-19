НБУ продав майже 519 мільйонів доларів за тиждень

Минулого тижня НБУ продав на міжбанку 518,6 мільйона доларів. Цікаво, що регулятор не купував валюту.

НБУ продав валюту

Тож з 12 по 16 серпня НБУ продав 518,6 мільйона доларів. Це на 22,6 мільйона доларів менше, ніж минулого тижня. До того ж Нацбанк не купував валюту.

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Нагадаємо! Від початку року НБУ продав 19 мільярдів доларів та купив 118,6 мільйона доларів.

До цього правління НБУ проголосувало, аби залишити облікову ставку на рівні 15%. Це необхідно для:

подальшого підтримання курсової стійкості;

збереження помірної інфляції у 2024 році;

приведення інфляції до цільового діапазону 5%.

НБУ оголосив 2023 року про перехід від режиму фіксованого обмінного курсу. Починаючи з 3 жовтня 2023 року, офіційний обмінний курс долара буде дозволено коливатися.