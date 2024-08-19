НБУ продал валюту
Поэтому с 12 по 16 августа НБУ продал 518,6 миллиона долларов. Это на 22,6 миллиона долларов меньше, чем на прошлой неделе. К тому же Нацбанк не покупал валюту.
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Напомним! С начала года НБУ продал 19 миллиардов долларов и купил 118,6 миллиона долларов.
До этого правление НБУ проголосовало, чтобы оставить учетную ставку на уровне 15%. Это необходимо для:
- дальнейшего поддержания курсовой устойчивости;
- сохранения умеренной инфляции в 2024 году;
- приведения инфляции к целевому диапазону 5%.
НБУ объявил в 2023 году о переходе от режима фиксированного обменного курса. Начиная с 3 октября 2023 года, официальный обменный курс доллара будет разрешено колебаться.