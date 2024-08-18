Що відбувається на ринку валют

У коментарі 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий зазначає, що нова грошова допомога дозволяє покрити частково соціальні видатки. А це, своєю чергою, дає змогу сконцентруватися на інших важливих сферах.

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Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Покриття частини соціальних видатків держбюджету дає змогу уряду концентрувати зусилля на розвитку важливих галузей, зокрема енергетики, ВПК тощо, а також активно розвивати програми з енергокредитів. Проте з іншого боку ми маємо зростання інфляції, що вже позначилося на споживчих цінах. Тому курсове зростання є об’єктивним та прогнозованим.

Лєсовий зазначає, що головною особливістю ринку валют на цьому тижні буде поступове зміщення коридорів валютних коливань. Це пов'язано, у тому числі й з наближенням осені.

Важливе питання з яким курсом ми ввійдемо в осінь. Проаналізувавши попередні 8 місяців, можна припустити, що станом на 1 вересня офіційний курс буде на рівні 41,4 – 41,6 гривні за долар, тобто порівняно з курсом на 1 серпня девальвація гривні складе в середньому 1,2 – 1,4%,

– прогнозує банкір.

Як зміниться курс валют на цьому тижні

Коридори валютних коливань:

на міжбанку – 41 – 41,70 гривні за долар та 43,50 – 45,50 гривні за євро,

на готівковому ринку – 41 – 42 гривні за долар та 43,50 – 46,50 гривні за євро.

Зверніть увагу! Різниця між курсами міжбанку і готівкового ринку не перевищить 0,3 – 0,5 гривень.

Поточні курсові коливання:

міжбанк – до 0,2 – 0,3 гривні,

комбанки — до 0,3 – 0,5 гривні,

обмінні пункти – до 0,5 гривні.

Різниця між курсами купівлі та продажу:

міжбанк – до 0,05 гривні за долар, до 0,1 гривні за євро,

комерційні банки – до 0,5 – 0,6 гривні за долар, до 0,8 – 1 гривні за євро,

обмінні пункти – до 0,6 – 1 гривні за долар, до 1 – 1,3 гривні за євро.

Зауважте! Протягом тижня середні курсові відхилення не мають перевищити 2% від стартового курсу.