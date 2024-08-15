Виплата до Дня Незалежності військовослужбовцям

Згідно з законодавством, грошова допомога до Дня Незалежності виплачується лише тим військовослужбовцям, які отримали відповідний статус УБД до 24 серпня поточного року включно.

Читайте також: Які пільги надаються мобілізованим військовослужбовцям в Україні

Таким чином, для отримання грошової допомоги, колишній військовослужбовець, який не є пенсіонером, має подати заяву до територіального органу Пенсійного фонду України. До заяви необхідно додати такі документи:

паспорт;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

посвідчення учасника бойових дій;

банківський рахунок.

Зауважте! Процедура надання одноразової грошової допомоги до Дня Незалежності України визначена законами України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" та "Про жертви нацистських переслідувань" та "Деякі питання соціального захисту осіб, які мають особливі та особливі трудові заслуги перед Батьківщиною, ветеранів війни та осіб, що працюють в спеціальних умовах".