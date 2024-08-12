Які пільги мають мобілізовані

Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Мобілізовані громадяни мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці ЗСУ.

Їм виплачується щомісячне грошове забезпечення, додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Відпустки для мобілізованих

  • За сімейними обставинами військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів.
  • За станом здоров'я відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення.

Інші права мобілізованих

  • Медична допомога у військових госпіталях.
  • Збереження місця роботи та заробітку.
  • Звільнення від сплати єдиного соціального внеску.
  • Підприємницька діяльність не припиняється.
  • Час служби зараховується до страхового та трудового стажу.
  • Виплата військової пенсії під час служби.
  • Звільнення від штрафів за кредитами.