Які пільги мають мобілізовані

Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".

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Мобілізовані громадяни мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці ЗСУ.

Їм виплачується щомісячне грошове забезпечення, додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.

Зауважте! У разі загибелі мобілізованого під час бойових дій, рідні отримують одноразову допомогу в розмірі 15 мільйонів гривень.

Відпустки для мобілізованих

За сімейними обставинами військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів.

військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів. За станом здоров'я відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення.

Інші права мобілізованих