Які пільги мають мобілізовані
Мобілізовані громадяни отримують всі права та пільги військовослужбовців Збройних Сил України відповідно до Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу" та Закону "Про соціальний і правовий статус військовослужбовців та членів їхніх сімей".
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Мобілізовані громадяни мають ті ж права та пільги, що й інші військовослужбовці ЗСУ.
Їм виплачується щомісячне грошове забезпечення, додатково 30 тисяч гривень під час воєнного стану і 100 тисяч гривень за участь у бойових діях.
Відпустки для мобілізованих
- За сімейними обставинами військовослужбовцям надається відпустка до 10 календарних днів.
- За станом здоров'я відпустка надається у разі хвороби або лікування після поранення.
Інші права мобілізованих
- Медична допомога у військових госпіталях.
- Збереження місця роботи та заробітку.
- Звільнення від сплати єдиного соціального внеску.
- Підприємницька діяльність не припиняється.
- Час служби зараховується до страхового та трудового стажу.
- Виплата військової пенсії під час служби.
- Звільнення від штрафів за кредитами.