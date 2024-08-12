Какие льготы имеют мобилизованные

Мобилизованные граждане получают все права и льготы военнослужащих Вооруженных Сил Украины в соответствии с Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе" и Законом "О социальном и правовом статусе военнослужащих и членов их семей".

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Мобилизованные граждане имеют те же права и льготы, что и другие военнослужащие ВСУ.

Им выплачивается ежемесячное денежное обеспечение, дополнительно 30 тысяч гривен во время военного положения и 100 тысяч гривен за участие в боевых действиях.

Заметьте! В случае гибели мобилизованного во время боевых действий, родные получают единовременное пособие в размере 15 миллионов гривен.

Отпуска для мобилизованных

По семейным обстоятельствам военнослужащим предоставляется отпуск до 10 календарных дней.

военнослужащим предоставляется отпуск до 10 календарных дней. По состоянию здоровья отпуск предоставляется в случае болезни или лечения после ранения.

Другие права мобилизованных