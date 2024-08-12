Какие документы нужны для пенсии

В то же время если заявление не подать вовремя, можно потерять выплаты за несколько месяцев.

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Подать заявление следует не позднее трех месяцев после достижения пенсионного возраста. Иногда лучше подавать его в начале следующего года, чтобы учесть более высокую среднюю зарплату по стране.

Для оформления пенсии необходимо предоставить следующие документы:

  • Паспорт (для подтверждения возраста и гражданства).
  • Идентификационный код (для подтверждения стажа и зарплаты после 2004 года).
  • Документы о стаже до 2004 года (трудовая книжка, военный билет и т.д.).
  • Подтверждение смены фамилии (при необходимости).

Где оформить пенсию

Пенсионные выплаты можно оформить независимо от места регистрации в Украине:

  • Лично в любом отделении Пенсионного фонда Украины.
  • Онлайн через портал электронных услуг ПФУ или с помощью приложения "Дія" со смартфона.
  • Если вы находитесь за границей, заявление можно отправить по почте (временно действует во время военного положения).
  • Люди на оккупированных территориях могут оформить пенсию онлайн, но могут возникнуть трудности с получением банковских услуг.