НБУ пожвавив курси валют: які ціни на долар та євро

Після декількох днів затишшя на ринку Нацбанк підвищив курси долара та євро, але несуттєво. Американська валюта виросла на 5 копійок, а європейська – на 9 копійок.

Офіційний курс 22 жовтня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,28 гривні. Тобто ціна валюти подорожчала на 5 копійок проти 21 жовтня.

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Офіційний курс євро натомість становить 44,81 гривні. Тобто, ціна виросла на 9 копійок.

Станом на 23 жовтня курс НБУ буде такий:

долар – 41,33 гривні,

євро – 44,70 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 22 жовтня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,12 гривні, а продаж – 41,55 гривні.

купівля – а продаж – На чорному ринку: купівля – 41,55 гривні , а продаж – 41,55 гривні.

купівля – , а продаж – В обмінниках: купівля – на рівні 40,90 гривні, а продаж – 41,56 гривні.

Курс на готівковому ринку наприкінці жовтня

Банкір Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що цінова кон’юнктура змінюватиметься через інфляцію, відтак товари та послуги зростуть в ціні. Водночас валютний ринок не "штормитиме" внаслідок цього.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Курсові показники більш-менш залишатимуться на міжбанку в межах коридорів 41,1 – 41,5 гривні за долар та 45 – 47 гривень за євро.

На готівковому ринку очікується, що долар буде в середньому на рівні 41,2 – 41,7 гривні, а євро коливатиметься в районі 45 – 47,5 гривні за євро.