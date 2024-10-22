Який курс долара зараз
За даними "Мінфіну", станом на 22 жовтня, на готівковому ринку купівля здійснюється за 41,51 гривні за долар. А от продаж відбувається за 41,58 гривні за долар.
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Зверніть увагу! Сьогодні НБУ встановив курс долара – 41,28 гривні.
У банках середній курс такий:
- купівля здійснюється в середньому за 41,15 гривні за долар;
- продаж – 41,60 гривні за долар.
Середній курс в обмінниках дещо вищий:
- купівля відбувається в середньому за 41,51 гривні за долар;
- продаж – 41,58 гривні за долар.
За скільки можна придбати 100 доларів
- у банках купівлю 100 доларів можна здійснити в середньому за 4 160 гривень;
- в обмінниках придбати 100 доларів сьогодні можна орієнтовно за 4 158 гривень.
Зауважте! У своєму прогнозі банкір Тарас Лєсовий вказав, що у жовтні коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар. Відповідно, вартість 100 доларів на кінець місяця може зрости до орієнтовно 4 220 гривень.