Який курс долара зараз

За даними "Мінфіну", станом на 22 жовтня, на готівковому ринку купівля здійснюється за 41,51 гривні за долар. А от продаж відбувається за 41,58 гривні за долар.

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Зверніть увагу! Сьогодні НБУ встановив курс долара – 41,28 гривні.

У банках середній курс такий:

купівля здійснюється в середньому за 41,15 гривні за долар;

продаж – 41,60 гривні за долар.

Середній курс в обмінниках дещо вищий:

купівля відбувається в середньому за 41,51 гривні за долар;

продаж – 41,58 гривні за долар.

За скільки можна придбати 100 доларів

у банках купівлю 100 доларів можна здійснити в середньому за 4 160 гривень;

в обмінниках придбати 100 доларів сьогодні можна орієнтовно за 4 158 гривень.

Зауважте! У своєму прогнозі банкір Тарас Лєсовий вказав, що у жовтні коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар. Відповідно, вартість 100 доларів на кінець місяця може зрости до орієнтовно 4 220 гривень.