Якого курс очікувати у жовтні

Як розповів для 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий, ситуація на валютному ринку в жовтні може стати кульмінацією всього року: адже саме цього місяця стануть наочними можливі зміни в оподаткуванні, їх вплив на інфляцію, а відтак і на валютний ринок.

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Лєсовий пояснює, що кульмінація полягатиме ще в тому, що скоріше за все на кінець жовтня будуть сформовані курсові "орієнтири" на листопад та грудень.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Ми схильні вважати, що курсове зростання буде мінімальним: на кінець місяця коридор допустимих валютних змін може зміститися до 41,5 – 42,2 гривні за долар, а загальне курсове зростання за підсумками жовтня навряд чи перевищить 0,3 – 0,4%. А сумарно за вересень жовтень курс може зрости в середньому на 1%.

Які фактори впливатимуть на валютний ринок

Банкір виокремлює головні фактори, серед яких є:

Стратегія регулятора: продовження дії режиму "керованої гнучкості", його можливості зберігати баланс між попитом і пропозицією, регулюючи співвідношення між ними обсягами валютних інтервенцій;

Рівень інфляції, викликаний податковими змінами (як додаток до зростання тарифів на електроенергію та збільшення акцизів на пальне);

Розвиток економіки: показники зростання ВВП, активізація кредитування;

Обсяг макрофінансових надходжень від країн-партнерів та міжнародних фінансових організацій;

Обсяг експорту та рівень валютного виторгу, що формує валютні резерви та є головним джерелом для валютних інтервенцій Нацбанку.

Зверніть увагу! Серед неекономічних чинників, що можуть позначитися на валютному ринку, варто виокремити низку "воєнних": від перебігу бойових дій до ситуації в енергосистемі країни внаслідок можливих терористичних ракетних атак.

Самі ці чинники, хоч вони й не є прямими, але можуть впливати перш за все на настрої громадян, на їх поведінку на валютному ринку. Крім того, від електропостачання залежатиме й економіка: будь-яка "електроаритмія" матиме свій негативний вплив на працездатність насамперед бізнесу,

– додає Тарас Лєсовий.

Попри кульмінацію на ринку у жовтні, курсом зміни можуть бути поступовими та мінімальними. Отже, рекордних цінових стрибків не варто очікувати.