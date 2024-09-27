Що відбуватиметься на депозитному ринку у жовтні
Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу повідомив, що у жовтні може з'явитись нова тенденція на депозитному ринку. Йдеться про повернення цікавості громадян до ультракоротких вкладів, тобто депозити на 3 – 6 місяців.
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Ми припускаємо, що із жовтня по грудень включно дохідність за ультракороткими вкладами не перевищить 8,5%. Зниження ставок за такими вкладами – це цілком логічна "відповідь" ринку на активізацію кредитних програм.
Замотав визначає такі основні фактори, які вплинуть на депозитний сектор:
- рівень інфляції;
- податкові зміни, зокрема, зростання військового збору;
- курсова ситуація;
- розмір ставки за 3-місячними депсертифікатами;
- загальний розвиток економіки;
- стан енергосистеми;
- ситуація на фронті;
- подолання наслідків ворожих атак.
Якими будуть ставки за гривневими депозитами у жовтні:
- для вкладень на 3 – 6 місяців – в середньому 10% річних (поступово це значення зменшиться);
- на 9 – 12 місяців – в середньому 11 – 12% річних;
- на 1 – 2,5 роки – в середньому 13% річних (максимум 15%).