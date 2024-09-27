Що відбуватиметься на депозитному ринку у жовтні

Банкір Дмитро Замотаєв у коментарі 24 Каналу повідомив, що у жовтні може з'явитись нова тенденція на депозитному ринку. Йдеться про повернення цікавості громадян до ультракоротких вкладів, тобто депозити на 3 – 6 місяців.

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Дмитро Замотаєв Директор департаменту роздрібного бізнесу Глобус Банку Ми припускаємо, що із жовтня по грудень включно дохідність за ультракороткими вкладами не перевищить 8,5%. Зниження ставок за такими вкладами – це цілком логічна "відповідь" ринку на активізацію кредитних програм.

Замотав визначає такі основні фактори, які вплинуть на депозитний сектор:

рівень інфляції;

податкові зміни, зокрема, зростання військового збору;

курсова ситуація;

розмір ставки за 3-місячними депсертифікатами;

загальний розвиток економіки;

стан енергосистеми;

ситуація на фронті;

подолання наслідків ворожих атак.

Якими будуть ставки за гривневими депозитами у жовтні: