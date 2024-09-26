Хто має право на виплату

Як повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, допомога надається після рішення Комісії, що підтверджує факт перебування в полоні.

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До складу комісії входять представники державних органів та профільних громадських організацій.

Міністерство реінтеграції надає щорічну грошову допомогу в розмірі 100 тисяч гривень:

для колишніх полонених за кожен рік їх перебування в полоні;

членам родин бійців, які досі перебувають у полоні.

Для отримання цієї допомоги необхідно звернутися до Мінреінтеграції. Відомство пропонує детальний алгоритм дій, який можна знайти за посиланням на їхньому офіційному ресурсі.

Як подати заяву на виплату

Для подання заяви щодо встановлення факту позбавлення особистої свободи та отримання державної грошової допомоги необхідно оформити два документи:

Заява про встановлення факту позбавлення свободи внаслідок збройної агресії проти України. Цей документ подається до Комісії при Міністерстві реінтеграції тимчасово окупованих територій, яка займається встановленням факту перебування громадян у полоні. Заява про отримання державної грошової допомоги. Після підтвердження факту перебування в полоні, громадяни можуть подати цю заяву на виплату одноразової допомоги у розмірі 100 тис. грн.

Для уточнення інформації або отримання консультації щодо державної допомоги можна звернутися за такими номерами: