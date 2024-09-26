Кто имеет право на выплату

Как сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, помощь предоставляется после решения Комиссии, подтверждающего факт пребывания в плену.

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В состав комиссии входят представители государственных органов и профильных общественных организаций.

Министерство реинтеграции предоставляет ежегодную денежную помощь в размере 100 тысяч гривен:

для бывших пленных за каждый год их пребывания в плену;

членам семей бойцов, которые до сих пор находятся в плену.

Для получения этой помощи необходимо обратиться в Минреинтеграции. Ведомство предлагает подробный алгоритм действий, который можно найти по ссылке на их официальном ресурсе.

Как подать заявление на выплату

Для подачи заявления об установлении факта лишения личной свободы и получения государственной денежной помощи необходимо оформить два документа:

Заявление об установлении факта лишения свободы в результате вооруженной агрессии против Украины. Этот документ подается в Комиссию при Министерстве реинтеграции временно оккупированных территорий, которая занимается установлением факта пребывания граждан в плену. Заявление о получении государственной денежной помощи. После подтверждения факта пребывания в плену, граждане могут подать это заявление на выплату единовременного пособия в размере 100 тыс. грн.

Для уточнения информации или получения консультации по государственной помощи можно обратиться по следующим номерам: