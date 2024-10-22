Львівщина вже розпочала опалювальний сезон

Під час брифінгу перший заступник начальника Львівської ОВА Андрій Годик розповів, що 49% територіальний громад Львівської області у тій чи іншій мірі розпочали опалювальний сезон.

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Річ у тім, що спочатку до опалення відʼєднується соціальна інфраструктура: дошкільні навчальні заклади, заклади охорони здоровʼя, заклади середньої освіти. Щодо житлових будинків – поки тепло відчули тільки мешканці Стриської громади, міста Стрия.

Андрій Годик перший заступник начальника Львівської ОВА Інші громади поки що обмежилися соціальною інфраструктурою.

Як повідомив Годик, нині без ексцесів – усе відбувається у штатному режимі. За його словами, було проїдено багато роботи: заміни тепломереж і котелень. А на випадок аварійних ситуацій будуть розгорнуті "Пункти Незламності".

Нагадуємо! У Львові до опалювального сезону готові 88% будинків з центральним опаленням. Тепло почнуть подавати лише якщо середньодобова температура опуститься до +8°C протягом трьох днів.