Львовщина уже начала отопительный сезон

Во время брифинга первый заместитель начальника Львовской ОВА Андрей Годик рассказал, что 49% территориальный общин Львовской области в той или иной степени начали отопительный сезон.

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Дело в том, что сначала к отоплению подключается социальная инфраструктура: дошкольные учебные заведения, учреждения здравоохранения, учреждения среднего образования. По жилых домов – пока тепло почувствовали только жители Стриськой общины, города Стрыя.

Андрей Годик первый заместитель начальника Львовской ОГА Другие общины пока ограничились социальной инфраструктурой.

Как сообщил Годик, сейчас без эксцессов – все происходит в штатном режиме. По его словам, было проедено много работы: замены теплосетей и котельных. А на случай аварийных ситуаций будут развернуты "Пункты Несокрушимости".

Напоминаем! Во Львове к отопительному сезону готовы 88% домов с центральным отоплением. Тепло начнут подавать только если среднесуточная температура опустится до +8°C в течение трех дней.