Когда будет старт отопительного сезона во Львове

Согласно информации от "Львовтеплоэнерго", во Львове продолжается процесс заполнения внутридомовых систем отопления теплоносителем. На конец первой недели октября уже заполнено 86% систем отопления в жилых домах, сообщает Общественное.

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Впрочем, старт отопительного сезона, вероятно, будет отсрочен. Как пояснил Александр Одинец, директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго", по прогнозам синоптиков в течение недели не ожидается резкого похолодания.

Александр Одинец Директор Львовского городского коммунального предприятия "Львовтеплоэнерго" Скорее всего, отопительный сезон на следующей неделе еще не начнем. Разве через выходные изменится прогноз погоды и мы получим резкое похолодание. Главным критерием остается среднесуточная температура воздуха. Если на улице не очень холодно, то зачем начинать отопительный сезон? Дома будут перегреваться, потребители будут открывать окна, выпускать тепло и в результате мы получим немало жалоб.

По предприятию "Львовтеплоэнерго" и его производственных мощностей, включая котельные, центральные тепловые пункты и сети, то их готовность составляет 99,9%.

Проблем со стартом отопительного сезона не вижу: нет никакой задолженности по энергоносителям, имеем законтрактованные объемы газа, приняли достаточно сезонного персонала, завершили основные работы, прогідравлили сети, подготовили котельные, центральные тепловые пункты и тому подобное,

– сообщил Александр Одинец.

Подготовка к отопительному сезону во Львовской области также завершается. Однако точная дата подключения тепла в домах пока не определена и будет зависеть от температурных условий.