Опалювальний сезон 2024-2025 у Києві

Однак, опалення у квартирах жителів Києва поки не буде увімкнено. Річ у тім, що з завтрашнього дня, 22 жовтня, температура повітря незначно підвищиться, розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Наталія Птуха для 24 Каналу.

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Птуха також зазначила, що тепла погода триватиме до кінця жовтня, але після цього можуть з’явитися атмосферні фронти, які принесуть зниження температури.

Тоді нічна температура буде утримуватися трохи вищою – +2...+7, можливо – до +8. А денна (температура – 24 Канал) буде більш комфортною, і буде потепління. Якщо зараз у нас вдень +7...+13 градусів і до +15...+16 на Закарпатті, то з 21 – 22 жовтня у більшості регіонів України буде +11...+16 градусів,

– повідомила синоптикиня.

Як відомо, житлові будинки не будуть підключені до опалення до тих пір, поки середньодобова температура протягом трьох днів не знизиться до +8°C, і не буде помічена тенденція до подальшого похолодання.

Зауважте! Як повідомляють КМДА, у місті вже підключено до опалення понад тисячу будівель соціальної сфери: 341 школа, 402 дитячі садки, 209 лікувальних установ, 99 адміністративних приміщень і закладів соціально-побутового призначення, а також 1 навчальний заклад.

Разом з цим, на повноцінний початок опалювального сезону чекають не лише у Києві, але й Хмельницькому, Львові, Харкові, Миколаєві, Дніпрі та рядові інших міст.