Какой курс доллара сейчас
По данным "Минфина", по состоянию на 22 октября, на наличном рынке покупка осуществляется по 41,51 гривне за доллар. А вот продажа происходит по 41,58 гривны за доллар.
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Обратите внимание! Сегодня НБУ установил курс доллара – 41,28 гривны.
В банках средний курс такой:
- покупка осуществляется в среднем по 41,15 гривны за доллар;
- продажа – 41,60 гривны за доллар.
Средний курс в обменниках несколько выше:
- покупка происходит в среднем за 41,51 гривны за доллар;
- продажа – 41,58 гривны за доллар.
За сколько можно приобрести 100 долларов
- в банках покупку 100 долларов можно осуществить в среднем за 4 160 гривен;
- в обменниках приобрести 100 долларов сегодня можно ориентировочно за 4 158 гривен.
Заметьте! В своем прогнозе банкир Тарас Лесовой указал, что в октябре коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар. Соответственно, стоимость 100 долларов на конец месяца может вырасти до ориентировочно 4 220 гривен.