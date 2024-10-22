Какой курс доллара сейчас

По данным "Минфина", по состоянию на 22 октября, на наличном рынке покупка осуществляется по 41,51 гривне за доллар. А вот продажа происходит по 41,58 гривны за доллар.

Читайте также Львовщина готова к отопительному сезону: кому уже дали тепло в доме

Обратите внимание! Сегодня НБУ установил курс доллара – 41,28 гривны.

В банках средний курс такой:

покупка осуществляется в среднем по 41,15 гривны за доллар;

продажа – 41,60 гривны за доллар.

Средний курс в обменниках несколько выше:

покупка происходит в среднем за 41,51 гривны за доллар;

продажа – 41,58 гривны за доллар.

За сколько можно приобрести 100 долларов

в банках покупку 100 долларов можно осуществить в среднем за 4 160 гривен;

в обменниках приобрести 100 долларов сегодня можно ориентировочно за 4 158 гривен.

Заметьте! В своем прогнозе банкир Тарас Лесовой указал, что в октябре коридор допустимых валютных изменений может сместиться до 41,5 – 42,2 гривны за доллар. Соответственно, стоимость 100 долларов на конец месяца может вырасти до ориентировочно 4 220 гривен.