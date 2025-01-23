У НБУ заперечили передчасну валютну лібералізацію

Національний банк України відкинув обвинувачення у передчасній валютній лібералізації. Регулятор заявив, що вона не мала визначального впливу на валютний ринок.

Валютна лібералізація в Україні

Зокрема обсяг транскордонних переказів, які ідентифікують як ті, що пов'язані з заходами валютної лібералізації, становить 5-7% від загального обсягу переказів, пише 24 канал з посиланням на слова голови НБУ Андрія Пишного.

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Він зазначив, що треба відрізняти фактичний стан справ від маніпулятивних заяв.

Водночас заступник Пишного, Юрій Гелетій, сказав, що збільшення попиту на валюту в грудні-січні мало сезонний характер. Воно підживлювалося значними обсягами фінансової допомоги. Зокрема левова частка цих коштів міняється на гривню та витрачається на імпортні товари та послуги.

Чи було б краще, щоб інтервенції були меншими за умови меншої міжнародної допомоги, менших бюджетних видатків? Напевно, краще, щоб була допомога і здійснювалися бюджетні видатки",

– заявив Гелетій.

Зверніть увагу! Андрій Пишний же заявив, що у Нацбанку "немає мети накопичувати золото-валютні резерви". Однак є мета максимально їх використовувати для нормалізації економіки.

Девальвація гривні

Зокрема у грудні 2024 року гривня девальвувала на 1%. А це набагато менше, ніж у грудні 2023 року, коли девальвація валюти відбулась на 4,5%.

Ситуація у січні була схожою. Однак останніми днями почався зворотний рух.

Юрій Гелетій надав пояснення, що Україна зайшла у рік з показником курсу 42,02, на піку досягла 42,28. Станом на зараз діє курс 42,03, але довідковий курс станом на 12:00 – 41 гривні 97 копійок.

Ми спостерігаємо ревальвацію до початку року,

– сказав заступник очільника НБУ.

Однак він попередив українців, що "гривня буде коливатися в обидві сторони". Водночас Нацбанк готовий згладжувати надмірні коливання, аби повернутися до інфляції до 5%.

Зауважте! Зокрема Андрій Пишний зазначив, що на ринок повернулась сезонність, попит і пропозиція, а "режим керованої гнучкості виконує той функціонал, який на нього покладали".