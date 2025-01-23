Валютная либерализация в Украине

В частности объем трансграничных переводов, которые идентифицируют как те, связанные с мерами валютной либерализации, составляет 5-7% от общего объема переводов, пишет 24 канал со ссылкой на слова главы НБУ Андрея Пышного.

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Он отметил, что надо отличать фактическое положение дел от манипулятивных заявлений.

В то же время заместитель Пышного, Юрий Гелетий, сказал, что увеличение спроса на валюту в декабре-январе имело сезонный характер. Оно подпитывалось значительными объемами финансовой помощи. В частности львиная доля этих средств меняется на гривну и тратится на импортные товары и услуги.

Было бы лучше, чтобы интервенции были меньше при условии меньшей международной помощи, меньших бюджетных расходов? Наверное, лучше, чтобы была помощь и осуществлялись бюджетные расходы",

– заявил Гелетий.

Обратите внимание! Андрей Пышный же заявил, что у Нацбанка "нет цели накапливать золото-валютные резервы". Однако есть цель максимально их использовать для нормализации экономики.

Девальвация гривны

В частности, в декабре 2024 года гривна девальвировала на 1%. А это гораздо меньше, чем в декабре 2023 года, когда девальвация валюты состоялась на 4,5%.

Ситуация в январе была похожей. Однако в последние дни началось обратное движение.

Юрий Гелетий предоставил объяснение, что Украина зашла в год с показателем курса 42,02, на пике достигла 42,28. По состоянию на сейчас действует курс 42,03, но справочный курс по состоянию на 12:00 – 41 гривны 97 копеек.

Мы наблюдаем ревальвацию до начала года,

– сказал заместитель главы НБУ.

Однако он предупредил украинцев, что "гривна будет колебаться в обе стороны". В то же время Нацбанк готов сглаживать чрезмерные колебания, чтобы вернуться к инфляции до 5%.

Заметьте! В частности Андрей Пышный отметил, что на рынок вернулась сезонность, спрос и предложение, а "режим управляемой гибкости выполняет тот функционал, который на него возлагали".