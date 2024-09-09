Зміна ціни: до якої позначки НБУ опустив курс долара

Американська валюта становить майже 41 гривню. Ціна впала за вихідні на 7 копійок. Водночас євро опустилося всього на 3 копійки, що несуттєво змінило вартість валюти.

Офіційний курс 9 вересня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,01 гривні. Тобто ціна валюти впала на 7 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 45,55 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 3 копійки.

Станом на 10 вересня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,09 гривні,

євро – 45,38 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 9 вересня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 40,90 гривні , а продаж – 41,40 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 40,76 гривні , а продаж – 41,41 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,30 гривні, а продаж – 41,37 гривні.

Якою буде ціна долара та євро

У коментарі 24 Каналу банкірка Анна Золотько розповіла, що наприкінці минулого тижня на міжбанку пропозиція валюти переважала попит.

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Unex Bank На цьому фоні котирування опустилися нижче позначки 41 гривень за долар до 40,91 гривні за долар.

Зверніть увагу! Вперше за останні чотири тижні НБУ навіть купував валюту до резервів – 0,6 мільйона доларів. Це найбільший показник від початку липня.

Цього тижня курс на міжбанку не вийде за межі коридору 40,90 – 41,50 гривні за долар ;

; А вартість долара у готівковому сегменті буде знаходитися в діапазоні 41,30 – 41,70 гривень за долар.

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