Официальный курс 9 сентября

По данным НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,01 гривны. То есть цена валюты упала на 7 копеек.

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Официальный курс евро взамен составляет 45,55 гривны. Соответственно, цена этой валюты упала на 3 копейки.

По состоянию на 10 сентября, курс от НБУ будет такой:

доллар – 41,09 гривны,

евро – 45,38 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 9 сентября курс доллара на наличном рынке составлял:

В банках: покупка – 40,90 гривны , а продажа – 41,40 гривны .

покупка – , а продажа – . В обменниках: покупка – на уровне 40,76 гривны , а продажа – 41,41 гривны .

покупка – на уровне , а продажа – . На черном рынке: покупка – 41,30 гривны, а продажа – 41,37 гривны.

Какой будет цена доллара и евро

В комментарии 24 Канала банкир Анна Золотько рассказала, что в конце прошлой недели на межбанке предложение валюты преобладало спрос.

Анна Золотько Директор департамента казначейских операций Unex Bank На этом фоне котировки опустились ниже отметки 41 гривен за доллар до 40,91 гривны за доллар.

Обратите внимание! Впервые за последние четыре недели НБУ даже покупал валюту в резервы – 0,6 миллиона долларов. Это самый большой показатель с начала июля.

На этой неделе курс на межбанке не выйдет за пределы коридора 40,90 – 41,50 гривны за доллар ;

; А стоимость доллара в наличном сегменте будет находиться в диапазоне 41,30 – 41,70 гривен за доллар.

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