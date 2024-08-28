Офіційний курс втрачає ціну: на скільки подешевшали долар та євро

Після того, як євро перетнуло нову психологічну межу, вартість валюти почала опускатися. Невдовзі ціна знову буде менш як 46 гривень. Курс долара також дешевшає – за останню добу на 5 копійок.

Офіційний курс 28 серпня

За даними НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,30 гривні. Тобто ціна валюти впала на 5 копійок.

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Офіційний курс євро натомість становить 46,10 гривні. Відповідно, ціна цієї валюти впала на 8 копійок.

Станом на 29 серпня, курс від НБУ буде такий:

долар – 41,25 гривні,

євро – 45,87 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 28 серпня курс долара на готівковому ринку становив:

У банках: купівля – 41,12 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – , а продаж – . В обмінниках: купівля – на рівні 41,20 гривні , а продаж – 41,60 гривні .

купівля – на рівні , а продаж – . На чорному ринку: купівля – 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

Яким буде курс 1 вересня

За прогнозами банкіра Тараса Лєсового, з якими він поділився з 24 Каналом, наприкінці серпня очікується пристосування ринку до нових курсових реалій.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Важливо підкреслити, що поступові зміни на валютному ринку вже трансформувалися в нові "коридори" допустимих змін: як і в попередній тиждень основні коливання американського долара відбуватимуться в межах 41 – 41,7 гривень за долар на міжбанку та 41 – 42 гривень за долар на готівковому ринку з ймовірним досить повільним зміщенням нижньої межі коридорів.

Як зауважує Лєсовий, девальвація гривні за підсумками серпня може скласти до 1,2 – 1,4%. Водночас офіційний курс долара, станом на 1 вересня, може перебувати у таких курсових показниках, як 41,4 – 41,6 гривні за валюту.