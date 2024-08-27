Скільки сьогодні коштують 500 євро

Станом на 27 серпня, за даними "Мінфіну", продаж євро відбувається по 46,45 гривні, тому 500 євро сьогодні обійдуться у 23 225 гривень. Водночас в обмінниках вдасться дещо зекономити, там курс складає 46,40 гривні, тому за 500 євро прийдеться віддати 23 200 гривень.

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Втім, найдешевше обійдеться така сума на чорному ринку, де євро продається по 46,19 гривні, а 500 євро коштуватимуть вам уже 23 095 гривень. Це, своєю чергою, на 130 гривень дешевше, ніж у банках.

Чому банкноту 500 євро більше не випускають

Європейський центральний банк у 2019 році оголосив про припинення випуску банкнот номіналом 500 євро. У 2020 році ці купюри почали поступово вилучати з обігу, хоча це була найбільша за номіналом банкнота в історії євро.

Цікаво! Рішення про припинення її випуску було прийнято з двох основних причин: по-перше, ці банкноти рідко використовувалися у торгових операціях, по-друге, їх часто застосовували у шахрайських схемах.

Варто зазначити, що після вилучення банкноти з обігу, її можна обміняти на інші дійсні номінали. Для цього потрібно звернутися до банку, при цьому банкнота не втратить своєї цінності.