Сколько сегодня стоят 500 евро

По состоянию на 27 августа, по данным "Минфина", продажа евро происходит по 46,45 гривны, поэтому 500 евро сегодня обойдутся в 23 225 гривен. В то же время в обменниках удастся несколько сэкономить, там курс составляет 46,40 гривны, поэтому за 500 евро придется отдать 23 200 гривен.

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Впрочем, дешевле всего обойдется такая сумма на черном рынке, где евро продается по 46,19 гривны, а 500 евро будут стоить вам уже 23 095 гривен. Это, в свою очередь, на 130 гривен дешевле, чем в банках.

Почему банкноту 500 евро больше не выпускают

Европейский центральный банк в 2019 году объявил о прекращении выпуска банкнот номиналом 500 евро. В 2020 году эти купюры начали постепенно изымать из обращения, хотя это была самая большая по номиналу банкнота в истории евро.

Интересно! Решение о прекращении ее выпуска было принято по двум основным причинам: во-первых, эти банкноты редко использовались в торговых операциях, во-вторых, их часто применяли в мошеннических схемах.

Стоит отметить, что после изъятия банкноты из обращения, ее можно обменять на другие действительные номиналы. Для этого нужно обратиться в банк, при этом банкнота не потеряет своей ценности.