Європу накрила картопляна криза: як це вдарить по цінах

Екстремальні погодні умови цього літа завдали серйозного удару по європейському агросектору. Наслідки цієї ситуації незабаром відчує на собі кожен покупець у супермаркеті.

Що сталося з європейським врожаєм

"Європейський ринок може зіткнутися з найменшим врожаєм в історії", – зазначають аналітики World Potato Markets. Фермери готуються до колосальних збитків через аномальну спеку та посуху влітку 2026 року, пише PotatoPro. Втрати виробництва у ключових країнах оцінюються у понад 3,5 мільйона тонн, що коштуватиме аграріям понад 800 мільйонів євро.

Дефіцит сировини неминуче вдарить по кишенях звичайних покупців. Найбільше постраждає виробництво картоплі фрі та чипсів, адже, наприклад, у Бельгії близько половини врожаю не досягає потрібного для переробки розміру. Це означає, що імпортні картопляні продукти в українських магазинах можуть суттєво додати в ціні вже найближчими місяцями.

Зверніть увагу! Найпотужнішого удару стихія завдала Німеччині, де втрати оцінюють у 1,13 мільйона тонн. Франція недорахується майже мільйона тонн, показавши найгіршу врожайність за останні 30 років. Велика Британія також фіксує історичний антирекорд, втрачаючи до 169 мільйонів фунтів стерлінгів.

Нинішня криза наклалася на свідоме скорочення посівних площ самими аграріями. Після рекордного врожаю 2025 року у 27,3 мільйона тонн ринок перенаситився, і ціни різко впали. Щоб уникнути повторення ситуації, фермери Бельгії, Німеччини, Франції та Нідерландів скоротили площі посадки на 10 – 17%, що додатково позбавило ринок ще 3,6 мільйона тонн потенційного врожаю.

До слова, Україна впевнено закріпилася в п'ятірці найбільших постачальників органічної продукції до Європейського Союзу. Попри бойові дії, понад 400 сертифікованих операторів продовжують експортувати свої товари.