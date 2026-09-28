Что случилось с европейским урожаем

"Европейский рынок может столкнуться с самым низким урожаем в истории", – отмечают аналитики World Potato Markets. Фермеры готовятся к колоссальным убыткам из-за аномальной жары и засухи летом 2026 года, пишет PotatoPro. Потери производства в ключевых странах оцениваются в более чем 3,5 миллиона тонн, что обойдется аграриям в свыше 800 миллионов евро.

Дефицит сырья неизбежно ударит по карманам обычных покупателей. Больше всего пострадает производство картофеля фри и чипсов, ведь, например, в Бельгии около половины урожая не достигает необходимого для переработки размера. Это означает, что импортные картофельные продукты в украинских магазинах могут существенно подорожать уже в ближайшие месяцы.

Обратите внимание! Самый мощный удар стихия нанесла Германии, где потери оцениваются в 1,13 миллиона тонн. Франция недополучит почти миллион тонн, показав худшую урожайность за последние 30 лет. Великобритания также фиксирует исторический антирекорд, теряя до 169 миллионов фунтов стерлингов.

Нынешний кризис наложился на сознательное сокращение посевных площадей самими аграриями. После рекордного урожая 2025 года в 27,3 миллиона тонн рынок перенасытился, и цены резко упали. Чтобы избежать повторения ситуации, фермеры Бельгии, Германии, Франции и Нидерландов сократили посевные площади на 10–17%, что дополнительно лишило рынок еще 3,6 миллиона тонн потенциального урожая.

К слову, Украина уверенно закрепилась в пятерке крупнейших поставщиков органической продукции в Европейский Союз. Несмотря на боевые действия, более 400 сертифицированных операторов продолжают экспортировать свою продукцию.