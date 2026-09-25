Какие денежные компенсации доступны фермерам уже сейчас

Украина уверенно закрепилась в пятерке крупнейших поставщиков органической продукции в Европейский Союз. Несмотря на боевые действия, более 400 сертифицированных операторов продолжают экспортировать свою продукцию, что отмечено в отчете UkrAgroConsult.

Хотя отдельного финансирования исключительно для органического сектора пока нет, производители могут воспользоваться общегосударственными программами поддержки. Это особенно важно для аграриев, которые работают в прифронтовых регионах и ежедневно рискуют потерять бизнес из-за российских обстрелов.

Обратите внимание! Государство предлагает помощь в релокации предприятий, компенсирует расходы на восстановление инфраструктурных объектов и возмещает убытки за посевы, утраченные из-за войны. Кроме того, действует механизм страхования военных рисков для сельскохозяйственной техники – в случае ее повреждения или полного уничтожения владелец может получить компенсацию до 30 миллионов гривен.

Национальный реестр уже насчитывает более 300 операторов органического сектора, а их деятельность в Украине контролируют два органа национальной сертификации. Чтобы сохранить этот экспортный потенциал и защитить людей, власти готовят новые послабления для бизнеса.

Уже с 18 октября 2026 года планируется существенно упростить критерии для получения статуса критически важного предприятия, дающего право на бронирование работников. Минимальную площадь земель для небольших агропроизводителей хотят сократить с 1 тысячи до 200 гектаров, а требование по годовой выручке уменьшат вдвое – с 40 миллионов до 20 миллионов гривен.

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Ранее мы писали, что в сентябре украинским агропроизводителям удалось существенно нарастить темпы продаж продукции за рубеж по сравнению с августом. За первые 20 дней месяца объем аграрного экспорта достиг 44% от потенциального объема.