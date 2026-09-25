Які грошові компенсації доступні фермерам вже зараз

Україна впевнено закріпилася в п'ятірці найбільших постачальників органічної продукції до Європейського Союзу. Попри бойові дії, понад 400 сертифікованих операторів продовжують експортувати свої товари, про що пише UkrAgroConsult.

Хоча окремого фінансування виключно для органічного сектору наразі немає, виробники можуть користуватися загальнодержавними програмами підтримки. Це особливо важливо для аграріїв, які працюють у прифронтових регіонах та щодня ризикують втратити бізнес через російські обстріли.

Зверніть увагу! Держава пропонує допомогу в релокації підприємств, компенсує витрати на відновлення інфраструктурних об'єктів та відшкодовує збитки за втрачені через війну посіви. Крім того, працює механізм страхування воєнних ризиків для сільськогосподарської техніки – у разі її пошкодження або повного знищення власник може отримати компенсацію до 30 мільйонів гривень.

Національний реєстр вже налічує понад 300 операторів органічного сектору, а їхню діяльність в Україні контролюють два органи національної сертифікації. Щоб зберегти цей експортний потенціал та захистити людей, влада готує нові послаблення для бізнесу.

Вже з 18 жовтня 2026 року планують суттєво спростити критерії для отримання статусу критично важливого підприємства, що дає право на бронювання працівників. Мінімальну площу земель для невеликих агровиробників хочуть скоротити з 1 тисячі до 200 гектарів, а вимогу щодо річної виручки зменшать удвічі – з 40 мільйонів до 20 мільйонів гривень.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Раніше ми писали, що у вересні українським агровиробникам вдалося суттєво наростити темпи продажу продукції за кордон порівняно із серпнем. За перші 20 днів місяця обсяг аграрного експорту сягнув 44% від потенційного обсягу.