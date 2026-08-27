Нічна атака балістикою та дронами: пошкоджено підприємства та склади у кількох областях

У ніч на 27 серпня російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по території України. Внаслідок атаки пошкоджено промислові об'єкти на Дніпропетровщині та складські приміщення у Київській області, є поранені.

Масштаби пошкоджень на Київщині

У ніч на 27 серпня російські війська завдали масованого удару балістичними ракетами та безпілотниками по території України. Внаслідок атаки пошкоджено промислові об'єкти на Дніпропетровщині та складські приміщення у Київській області, є поранені, про що повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Тимур Ткаченко.

У Київській області ворожі засоби ураження спричинили пожежі та руйнування комерційної та цивільної інфраструктури у кількох районах. У Бориспільському районі внаслідок влучання спалахнули складські приміщення, також руйнування складів зафіксували у Фастівському районі.

Крім того, пошкоджень зазнали приватні будинки у Броварському та Вишгородському районах. За попередньою інформацією місцевої влади, серед цивільного населення області постраждалих немає.

У столиці через падіння уламків збитих цілей зафіксовано пошкодження у дворі житлового будинку в Подільському районі та на території навчального закладу у Шевченківському районі.

Удари по промисловості Дніпропетровщини

Важких обстрілів зазнала Дніпропетровська область, де під прицілом опинилися промислові об'єкти. У Кривому Розі балістичні ракети пошкодили промислове підприємство, внаслідок чого поранення отримали троє чоловіків, двох із яких госпіталізували у стані середньої тяжкості.

Удари також зафіксували на Нікопольщині, де під обстріл потрапили районний центр та Марганецька громада. Там понівечено місцеве підприємство, за даними очільника Дніпропетровської обласної військової адміністрації Олександра Ганжі.

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Хронологія та географія нічного обстрілу

Пуски балістичних ракет здійснювалися щонайменше з п'яти напрямків, зокрема з Брянської, Курської, Воронезької областей та району Міллерово. Протягом ночі вибухи лунали також у Запоріжжі, Павлограді, Кременчуці та Одесі.

Нагадаємо, як раніше повідомлялося на нашому сайті, ворог регулярно застосовує балістичне озброєння та дронові атаки проти цивільної й промислової інфраструктури України Росія завдала масованого удару по Україні балістикою: де були вибухи та які наслідки.